الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. الرئيس السيسى يكتب لـ"الأهرام" فى عددها رقم 50 ألفًا: "تحية تقدير للعاملين بالصحافة"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

يحمل عدد جريدة الأهرام الصادر، اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، رقم 50 ألفًا، منذ نشأة الصحيفة.


وبهذه المناسبة؛ وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة خاصة للجريدة العريقة، والتى تصدرت الصفحة الأولى، في مقال ينشر لأول مرة.

ومما جاء فى الكلمة: “تحية تقدير واعتزاز إلى كل العاملين فى مجال الصحافة والإعلام بشكل عام، من صحفيين وإداريين وعمال، وإلى أبناء مؤسسة «لأهرام بشكل خاص بمناسبة هذا الحدث المتميز والفريد، حدث إصدار العدد رقم 50000 (خمسين ألفًا) من صحيفة الأهرام العريقة والمتميزة التى صمدت فى قلب الأحداث ما يقرب من ١٤٨ عاما منذ تأسيسها فى ۲۷ ديسمبر ١٨٧٥ حتى الآن”.

وتابع: “عاصرت (الأهرام) على مدى تاريخها الطويل العديد من الأحداث الكبرى والثورات، لتكون ذاكرة مصر والعالم العربى المعاصرة”.

وأضاف الرئيس: “إننى أتطلع إلى دور أكثر تميزا لمؤسسة (الأهرام) وكل المؤسسات الصحفية المصرية ووسائل الإعلام المختلفة فى المرحلة المقبلة”.

واختتم: “كل التحية والتقدير لأبناء مؤسسة (الأهرام) فى جميع المواقع، وتمنياتى دوام النجاح والتوفيق”.

 وجاء نص الكلمة كامل كالآتي:

 

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