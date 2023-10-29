الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبده مباشر لـ "الشاهد": الرئيس السادات حارب وانتصر وحقق السلام وأعاد الأرض

عبده مباشر
عبده مباشر

قال عميد المحررين العسكريين الكاتب الصحفي عبده مباشر، إن من اختلفوا مع الرئيس السادات سياسيًا لم يجوروا على حقه فقط أو أنهم انتقصوا من قيمة ما حققه من انتصار،  لكنهم أشعلوا النيران من تحت أقدامه بمجرد زيارته للقدس وتسببوا في اغتياله.

 

وتابع: " ياريت المسألة كانت تقتصر على الخلاف فقط، لكن الشيوعيين والناصريين أشعلوا النيران من تحت أقدامه وقلبوا عليه الدنيا، وكونهم قلبوا عليه الدنيا، هذا ما أدى إلى اغتياله، وقضاياهم كانت قضايا شخصية وليس مصلحة مصر، فما الذي ارتكبه السادات خطأ حتى يتهمونه بالخيانة؟!" 

 

وأضاف عبده مباشر خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنهم يعرفون جيدًا أن من يقترب من القضية الفلسطينية بهذه الطريقة يتم اغتياله؛ الملك عبدالله الأول ملك الأردن اقترب من القضية الفلسطينية وقد تم اغتياله.

 

وأوضح أن هناك الكثيرين الذين غيروا موقفهم من الرئيس السادات بعدما تكشفت الحقائق لهم، لا أحد ينكر أن الرئيس السادات هو صاحب الانتصار والسلام، في النهاية الرئيس السادات حارب وانتصر وحقق السلام وأعاد الأرض.

الرئيس السادات حرب اكتوبر برنامج الشاهد عبده مباشر اغتيال السادات

الأكثر قراءة

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عاجل.. القوات الجوية الروسية تستهدف مواقع للمسلحين فى اللاذقية وإدلب

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عائلات الأسرى يحتشدون في تل أبيب ويطالبون بوقف العدوان على غزة واستعادة أبنائهم (فيديو)

"مباشر" لـ"الشاهد": السادات اتخذ قرار الحرب بشجاعة.. وكان لدينا ذخيرة تكفى يوم ونصف

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»