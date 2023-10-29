عبده مباشر لـ "الشاهد": الرئيس السادات حارب وانتصر وحقق السلام وأعاد الأرض

قال عميد المحررين العسكريين الكاتب الصحفي عبده مباشر، إن من اختلفوا مع الرئيس السادات سياسيًا لم يجوروا على حقه فقط أو أنهم انتقصوا من قيمة ما حققه من انتصار، لكنهم أشعلوا النيران من تحت أقدامه بمجرد زيارته للقدس وتسببوا في اغتياله.

وتابع: " ياريت المسألة كانت تقتصر على الخلاف فقط، لكن الشيوعيين والناصريين أشعلوا النيران من تحت أقدامه وقلبوا عليه الدنيا، وكونهم قلبوا عليه الدنيا، هذا ما أدى إلى اغتياله، وقضاياهم كانت قضايا شخصية وليس مصلحة مصر، فما الذي ارتكبه السادات خطأ حتى يتهمونه بالخيانة؟!"

وأضاف عبده مباشر خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنهم يعرفون جيدًا أن من يقترب من القضية الفلسطينية بهذه الطريقة يتم اغتياله؛ الملك عبدالله الأول ملك الأردن اقترب من القضية الفلسطينية وقد تم اغتياله.

وأوضح أن هناك الكثيرين الذين غيروا موقفهم من الرئيس السادات بعدما تكشفت الحقائق لهم، لا أحد ينكر أن الرئيس السادات هو صاحب الانتصار والسلام، في النهاية الرئيس السادات حارب وانتصر وحقق السلام وأعاد الأرض.