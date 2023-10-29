عبده مباشر لـ"الشاهد": أشرف مروان قيادة مصرية وطنية عظيمة خاطر بحياته من أجل مصر

قال عميد المحررين العسكريين الكاتب الصحفي عبده مباشر، إنه في يوم 5 أكتوبر سافر أشرف مروان إلى لندن وقابل رئيس الموساد، وقال له بإن المصريين سيحاربون “tomorrow afternoon”، معقبًا: "afternoon لما تقولها في إنجلترا معناها الـ afternoon Tea، وهذا يعني أن الحرب ستكون في آخر الضوء، في حين أن العمليات العسكرية إما أن تكون في أول الضوء أو في آخر الضوء، وبالتالي تأكدوا من أن مصر ستحارب في آخر الضوء يوم 6 أكتوبر".

وأضاف عبده مباشر، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن أشرف مروان لم يكذب، لكنه لم يقل الساعة بل قال afternoon، وهذا ما يؤكد عظمة من لقّنه، وهو الرئيس السادات.

وتابع: "في تمام الساعة الـ 12 الظهر يوم 6 أكتوبر كلمت اللواء الجمسي رئيس هيئة العمليات، وقال لي انتصرنا يا عبده، قلت له إزاي يا فندم؟ قالي طالما إسرائيل لم تنفذ ضربة إجهاض قبل الساعة 12، ولم تقم بحرب وقائية قبل الساعة 12، فقد سبق السيف العزل، فلن يستطيعوا إيقاف عجلة الهجوم المصري ولن يستطيعوا أن يمنعونا من تحقيق الانتصار".

وأكد عبده مباشر، أن أشرف مروان كان أحد أدوات الرئيس السادات في تحقيق خطة الخداع، وأن أشرف مروان عميل مصر بنسبة 100%، وكان له دور وطني لكنه لأنه لم يتم من خلال الأجهزة فتم إحاطته بعلامات استفهام، لكن دوره كان من خلال الرئيس السادات مباشرة، وقد أسهم في تدريب أشرف مروان عبدالسلام محجوب، الذي كان رئيس الخدمة الخاصة وقتها، وقد وضع الاثنان خطة للقائهم حتى لا يتم رصدهم، معقبًا: “لأن أشرف مروان لم يخرج من الأجهزة، فكان محاط بعلامات استفهام كثيرة، لدرجة أنه في إسرائيل كانوا يسمونه بالملاك وصنعوا فيلمًا عن الملاك، إنما أشرف مروان كان قيادة مصرية وطنية عظيمة، وخاطر بحياته من أجل مصر”.