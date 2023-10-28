عبده مباشر لـ"الشاهد": إبراهيم الرفاعى كان قائدًا عظيمًا ملهمًا وقال لى سأعمل صحفيًا معك

قال عميد المحررين العسكريين الكاتب الصحفي عبده مباشر إن كل مقاتل في القوات المسلحة يعرف دوره جيدًا، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي أمر مهم جدًا.

وأضاف مباشر في حوراه لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "المقاتل ينفذ الخطة أو التلقين مثلما تلقاه قبل ركوب القارب أو الطائرة قبل المهمة".

وعن تقرير السيد إبراهيم الرفاعي عن أول عملية شارك بها، قال مباشر: "يقول فيه جملة دمها خفيف أوي، قال لي أنا أكتب التقرير لكي أقول لك إني بعد ما أطلع معاش هاجي اشتغل صحفي معاك، لكن تأكد أنني لا أنافسك على رئاسة القسم"، مؤكدًا أن إبراهيم الرفاعي كان قائدًا عظيمًا وملهمًا.

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.