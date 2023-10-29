الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس كازاخستان يعلن الحداد الوطنى على ضحايا حادث انفجار منجم وسط البلاد

انفجار منجم كوستينكو
انفجار منجم كوستينكو

أعلنت كازاخستان، أن اليوم الأحد، سيكون يوم حداد وطنى على ضحايا حادث انفجار منجم "كوستينكو" فى منطقة كاراجاندا وسط البلاد، والذى أسفر عن مقتل 33 شخصا.


وذكرت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن الرئيس الكازاخستانى قاسم جومارت توكاييف أعلن الحداد الوطنى خلال لقائه بأفراد عائلات وأقارب عمال المناجم الذين لقوا حتفهم نتيجة الحادث، مشددا على أنه سيتم تحديد ملابسات الحادث وتقديم المساعدة اللازمة لإنقاذ عمال المنجم وأسر المصابين والقتلى.


فى سياق متصل، أعرب رؤساء فرنسا إيمانويل ماكرون وروسيا فلاديمير بوتين وبيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عن تعازيهم لكازاخستان فى ضحايا الحادث، فيما بعث رئيس قيرغيزستان صدر جباروف برقية تعزية إلى نظيره الكازاخستاني، وقدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها إلى مواطنى كازاخستان.


وبحسب التقارير، فقد تم العثور على 33 جثة لعمال منجم لقوا مصرعهم إثر إنفجار شديد، فيما لايزال 13 شخصًا فى عداد المفقودين، بينما تم إنقاذ 6 أشخاص.

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