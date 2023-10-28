السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد العرابى: توجد 3 أركان للتوتر بمنطقتنا وعليهم رفع أيديهم عن فلسطين

محمد العرابي
محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن قدرة الفلسطينيين فاقت كل التوقعات وما تقوم به إسرائيل هو عمل مشين، مؤكدًا أن المجتمع الغربي بدأ يتعاطف مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهذا يؤثر على وقف العنف والوصول لهدنة إنسانية طبقًا لقرار الجمعية العامة التي تبنت القرار العربي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر لديها دبلوماسية نشطة وتغطي مجالات واسعة جدًا، مشيرًا إلى أن مصر منذ اليوم الأول تقوم بواجبها ولديها خبرة كبيرة وهي ترفض تصفية القضية الفلطسينية أو نقل الشعب الفلسطيني، وهذا يعتبر قوة من الدبلوماسية المصرية بشكل أقنع العالم كله بالدور المصري.

وأكد، أن صوت مصر في الجمعية العامة كان واضحًا تمامًا ووضع النقاط فوق الحروف والعديد من الدول بدأت تأخذ بالدور المصري، مشيرًا إلى أن مصر تقود هذه الدبلوماسية بشكل رصين وجاد جدًا. 

هذه الدول تبحث عن مصالحها الشخصية والشعب الفلسطيني يدفع الثمن

وأشار إلى أنه توجد 3 أركان للتوتر بمنطقتنا أولها التواجد البحري الأمريكي، وإيران وإسرائيل والثلاثة تعمل في إطار من التنافس والضغط المتبادل لتحقيق مصالحها والشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن، مؤكدًا أن عليهم أن يرفعوا أيديهم عن القضية الفلسطينية، لأن هذا التنافس من شأنه تفجير المنطقة، وتوجد أذرع لإيران موجودة بالمنطقة وهي الحوثييون وحزب الله ويمكن للأمور أن تتصاعد.

محمد العرابي 3 أركان للتوتر بمنطقتنا القضية الفلسطينية يرفعوا أيديهم التواجد البحري الأمريكي إيران إسرائيل

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