السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج: أنفاق غزة تثير رعب إسرائيل والأسرى موجودون بهذه الأنفاق

سمير فرج
سمير فرج

 أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن هناك اتفاقا حدث بين إسرائيل وأمريكا، على أن تتولى الأولى مهام العملية العسكرية في غزة والضفة الغربية، وفي حال تدخل حزب الله وسوريا تتدخل أمريكا في هذه الحالة، مؤكدًا أن أمريكا لم تتدخل في الاجتياح البري لغزة. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس الأمريكي أرسل مجموعة من المستشارين لمساعدة إسرائيل في حربها الراهنة على غزة، مؤكدًا أن حسن نصر الله، رئيس حزب الله لن يحارب دون موافقة إيران. 

وأكد أن حزب الله لديه أسلحة وذخيرة ستسبب مشاكل كبيرة لإسرائيل، حيث إنها لم تدخل حربا منذ 11 عاما. 

الاحتلال الإسرائيلي شن أكبر هجوم جوي في تاريخ القطاع

وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي شن أكبر هجوم جوي في تاريخ القطاع، من أجل الاجتياح البري على القطاع، وهناك 500 كم أنفاق تحت الأرض، تسبب رعبا لإسرائيل، والأسرى الإسرائيليون موجودون في مناطق داخل هذه الأنفاق. 

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