السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإمارات تدين العمليات البرية الإسرائيلية فى قطاع غزة

غزة
غزة

أدانت دولة الإمارات العمليات البرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، معربة عن قلقها البالغ جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين.

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عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلي في غزة أمس؟

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، والمعاهدات الدولية التي تضمن حمايتهم وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع.

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الأزهر: الاحتلال يرفض ترك مكان آمن للمدنيين في قطاع غزة

وأكدت الخارجية الإماراتية أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة والذي يدعو إلى هدنة إنسانية ووقف الأعمال العدائية في غزة، باعتباره خطوة هامة لوقف التصعيد والتهدئة وحماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.

وشددت الخارجية الإماراتية على أن الأولوية العاجلة هي إنهاء عمليات التصعيد العسكري وحماية المدنيين، وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق.

الخارجية السعودية تدين استمرار العدوان الإسرائيلي علي غزة

وسبق وقالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، إن المملكة تتابع بقلق بالغ، التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي يقوم بها جيش الاحتلال في القطاع.

وأدانت الخارجية السعودية في بيان صحفي لها اليوم، أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية.

وحذرت الخارجية السعودية من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي.

 

الإمارات إسرائيل قطاع غزة العدوان الإسرائيلى الخارجية الإماراتية

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