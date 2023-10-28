الحركة المدنية تثمن الموقف الرسمى للدولة فى قضية فلسطين ومواجهة التهجير وإدخال المساعدات

️ثمنت الحركة المدنية الدور المصري في التأكيد على حقوق الفلسطينيين، وتسهيل وصول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح والوقوف ضد التهجير وطرد الفلسطينيين من غزة.

و️طالبت في بيان صحفي، اليوم، بطرد السفير الإسرائيلي من مصر وسحب السفير المصري، كما طالبت بأن تكون القوات المسلحة المصرية هي المسؤولة عن تأمين المساعدات.

ودعت لاتخاذ قرار بمنع السفن الشريكة في العدوان خاصة ذات الطابع الحربي من البحر الأحمر والمتوسط.

و️دعت لأوسع تضامن شعبى مع الشعب الفلسطينى، موجهة التحية لكل صوت صاحب ضمير فى نصرة الفلسطينيين.

كما وجهت التحية للأمين العام للأمم المتحدة لموقفه من القضية الفلسطينية.

كما أدانت التحيز الأمريكي لإسرائيل، موضحة أن العدوان ليس فقط على غزة ولكنه على كل مصري.