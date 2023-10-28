السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران يكشف أهم الملفات التى تتصدر برنامجه الانتخابى

المرشح الرئاسي فريد
المرشح الرئاسي فريد زهران

قال  فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل، إن أهم الملفات التي تتصدر برنامجه الانتخابي هو الملف الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير موارد للدولة من خلال العديد من النقاط المطروحة، وذلك لتحفيز الإنتاج المحلى وجذب الاستثمارات الخارجية للدولة.

وأضاف في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقد بمحافظة الإسكندرية مساء اليوم، أن الإجراءات الإصلاحية في الملف الاقتصادي نستطيع من خلالها جدولة الديون وجذب الاستثمارات الخارجية، وتوفير البيئة اللازمة لصغار وكبار المستثمرين للعمل في مصر واستعادة الاقتصاد المصري البيئة التنافسية.

وأوضح أن الانتخابات الرئاسية هي فرصة لتغير آمن وسلمي وديمقراطي، مشيرًا إلى أن البرنامج الانتخابي الخاص به هو تجديد السير في الاتجاه لبناء دولة مدنية حديثة، من تحرير الاقتصاد، والعمل السياسي والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن تفاصيل البرنامج ستعلن كاملة خلال أيام.


وأكد أنه ليس للمرشح الرئاسي الحديث بالتفاصيل عن كل ملف، بل الإشارة إلى الوجهة التي نريد الوصول لها، وهو ما تم التحدث فيه أن يكون هناك دور محدد للدولة في السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، وهذا التحرير هو الكفيل للاتجاه لمسار مختلف، وهذا يتم من خلال التعاون بين دوائر بالنخب الحاكمة الحالية، ودوائر داخل المعارضة عبر مرحلة انتقالية طويلة نسبيًا لبناء دولة مدنية حديثة.


وأشار فريد زهران، إلى أنه مواطن مصري مرشح بالأصالة عن نفسه وعن مواطنين وتيار مدني يدعمه، ضمن تيار واسع وكبير، لافتًا إلى مشاركته السياسية بداية من انتفاضة يناير عام 77، وثورة 25 يناير، وثورة 30 يونيو.


وأكد أنه من الضروري أن نشير إلى دعم الشعب الفلسطيني من القيادات المصرية ورفض التهجير القسري لأهالي غزة، مقدمًا التعازي للشهداء من أبناء الشعب الشقيق.

 

ومن المقرر أن تتوالى جولات زهران، حيث يتبع زيارة الإسكندرية، زيارة لمركز طامية بمحافظة الفيوم يوم 31 أكتوبر، يليها مؤتمر في محافظة أسيوط يوم 10 نوفمبر، ثم مؤتمر آخر بمركز البدرشين بالجيزة 17 نوفمبر المقبل، يليه مؤتمر بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة يوم 21 نوفمبر، ثم مؤتمر بمحافظة أسوان يوم 24 نوفمبر.

فريد زهران المرشح الرئاسي الملف الاقتصادي الاجتماعي جذب الاستثمارات الخارجية محافظة الاسكندرية

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