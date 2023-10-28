السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اصطفاف معدات ومركبات العاصمة والتدريب على سيناريوهات محاكاة للكوارث (صور)

اصطفاف معدات ومركبات
اصطفاف معدات ومركبات القاهرة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم، اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصة بكل الهيئات والشركات والمديريات والأحياء التابعة للمحافظة، لبيان مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية واستعدادها لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل المحافظات بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية الشاملة لكل الإمكانات والمعدات.
 

وضم الاصطفاف معدات وتجهيزات هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ومديرية التضامن والهلال الأحمر والحماية المدنية وشركات الغاز، وشركتي الصرف الصحي ومياه الشرب، وشركتي كهرباء شمال وجنوب القاهرة.
 

وأكد المحافظ، أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.
 

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية مع إعادة الاصطفاف بصفة دورية للتأكد من جاهزية المعدات.


وأشار إلى أهمية التدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة بحيث يكون قادرا على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.
 

سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ

 

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة رفع كفاءة الأطقم العاملة مع إجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دوري؛ بهدف الوقوف على مدى الاستعداد وتدريب كل قطاعات إدارة الأزمات منذ تلقى البلاغ حتى الانتهاء منه، مع عقد دورات تدريبية لكل العاملين بمراكز الأزمات على كيفية إدارة الأزمة والتعامل معها من خلال التواصل مع كل الجهات المعنية وإعداد البلاغات وإبلاغ المركز الرئيسي بالمحافظة.
 

ووجه باستمرار مراجعة كل المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر، للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال على إدارة الأعمال من الميدان والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة؛ لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة.

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