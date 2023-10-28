السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل ستدخل إيران فى مواجهة مع إسرائيل بسبب غزة؟.. باحثة تُجيب

غزة
غزة

قالت أورنيلا يكر، الباحثة في العلاقات الدولية، إنّ طهران لديها حسابات خاصة، وتطلب من حزب الله اللبناني أن يضبط نفسه في الجنوب اللبناني، حيث توجد عمليات مضادة في الجنوب اللبناني بين حزب الله وقوات الاحتلال على مواقع محدودة ولم تتوسع أكثر.

وأضافت الباحثة في العلاقات الدولية، اليوم السبت، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إيران لديها حسابات معينة حتى أن حزب الله اللبناني أيضًا لديه حسابات ولا يمكن أن نفصل الأطراف عن بعضها، غير أن لديها مسألة العقوبات ولديها مشاريع مع السعودية وعدة اعتبارات وحسابات، فلن تنزلق بمثل هذه الحرب الشاملة ولا تريد، مؤكدةً أن طهران أشارت في تصريحات سابقة إلى أنها لا تريد ولا تأخذ الأمور نحو التصعيد وتحاول أن تأخذ خطوة إلى الخلف.

ولفتت إلى أن الأمر يعتمد على الاحتلال الإسرائيلي وعلى حزب الله على سحب الضربات الإسرائيلية إلى أي حد يمكن أن تأخذ أبعادها فإذا كانت فقط تحتوي على ضربات محدودة ربما تبقى الأمور كما هي عليه الآن، ولكن إذا تخطت فإن الأطراف سوف ينزلقون جميعًا في حرب شاملة.

القاهرة الإخبارية طهران حزب الله الجنوب اللبنانى الاحتلال

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تعلن فشل هجوم الاحتلال البرى على غزة (فيديو)

جيش الاحتلال: أهداف حرب غزة تتطلب عملية برية

"القاهرة الإخبارية": سقوط صاروخ فى كريات أونو قرب تل أبيب

القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى النقب الوسطى قرب ديمونة

جوتيريش: التصعيد غير المسبوق للقصف على غزة يجب أن ينتهى

القاهرة الإخبارية| المتحدث باسم حماس فى بيروت: نرفض تهجير سكان غزة إلى سيناء

هيثم أبو سعيد: مصر تلعب دورًا جبارًا لحل الأزمات التى يتعرض لها قطاع غزة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": تجدد قصف الاحتلال على محيط المستشفى الإندونيسى

الأكثر قراءة

عاجل.. الرئيس الفلسطينى: كيف يمكن السكوت على قتل أكثر من 3 آلاف طفل؟

القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تعلن فشل هجوم الاحتلال البرى على غزة (فيديو)

خسائر جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة.. مفاجأة من العيار الثقيل

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى: ليست لدينا مصلحة فى توسيع نطاق الحرب مع غزة

نتنياهو: قوة خاصة دخلت إلى غزة.. والحرب فى القطاع صعبة وطويلة

وزير الخارجية ونظيره السعودى يناقشان مخاطر توسيع العمليات العسكرية فى غزة