هل ستدخل إيران فى مواجهة مع إسرائيل بسبب غزة؟.. باحثة تُجيب

قالت أورنيلا يكر، الباحثة في العلاقات الدولية، إنّ طهران لديها حسابات خاصة، وتطلب من حزب الله اللبناني أن يضبط نفسه في الجنوب اللبناني، حيث توجد عمليات مضادة في الجنوب اللبناني بين حزب الله وقوات الاحتلال على مواقع محدودة ولم تتوسع أكثر.

وأضافت الباحثة في العلاقات الدولية، اليوم السبت، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إيران لديها حسابات معينة حتى أن حزب الله اللبناني أيضًا لديه حسابات ولا يمكن أن نفصل الأطراف عن بعضها، غير أن لديها مسألة العقوبات ولديها مشاريع مع السعودية وعدة اعتبارات وحسابات، فلن تنزلق بمثل هذه الحرب الشاملة ولا تريد، مؤكدةً أن طهران أشارت في تصريحات سابقة إلى أنها لا تريد ولا تأخذ الأمور نحو التصعيد وتحاول أن تأخذ خطوة إلى الخلف.

ولفتت إلى أن الأمر يعتمد على الاحتلال الإسرائيلي وعلى حزب الله على سحب الضربات الإسرائيلية إلى أي حد يمكن أن تأخذ أبعادها فإذا كانت فقط تحتوي على ضربات محدودة ربما تبقى الأمور كما هي عليه الآن، ولكن إذا تخطت فإن الأطراف سوف ينزلقون جميعًا في حرب شاملة.