السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقرير أممى يرصد الآثار الناجمة على قطاع غزة نتيجة القصف العنيف

الامم المتحدة
الامم المتحدة

أوضح تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أنه قبل اندلاع حرب أكتوبر 2023، كان هناك 45% من سكان غزة يعانون بالفعل من الفقر المتعدد الأبعاد، وهذه النسبة أعلى بكثير مما كانت عليه في الضفة الغربية، أي 10.6%، في الفترة 2017-2018. 

أزمة إنسانية طاحنة 

تابع التقرير أن القصف العنيف والحصار الكامل والنقص في الإمدادات الطبية الحيوية وإمدادات الغذاء والمياه والطاقة وتدمير البنى التحتية الأساسية أثرت تأثيرًا كبيرًا ومتسارعًا على الأبعاد السبعة للدليل الوطني للفقر المتعدد الأبعاد في غزة غضون 16 يومًا فقط.

الآثار الناجمة على قطاع غزة نتيجة القصف العنيف 

الأمان واستخدام الأصول:


أدى القصف العنيف والنزوح والضرر الذي لحق بالممتلكات إلى حرمان شعب بكامله من الشعور بالأمان ومن سلامة أصوله. 

التعليم: 

سيكون لتعليق جميع الأنشطة المدرسية والتعليمية بالكامل آثار طويلة الأجل، لا سيما إذا اقترن ذلك بتدمير المرافق والبنى التحتية ورأس المال البشري لقطاع التعليم. 

الرعاية الصحية: 

أفضى سقوط الآلاف من القتلى والجرحى والضرر والتدمير الجسيم الذي لحق بالمرافق والمنشآت الصحية الأساسية، وانقطاع الكهرباء وشح المياه، وتضاؤل الإمدادات الطبية إلى شل منظومة الرعاية الصحية في غزة. 

التشغيل: 

أصبحت الأنشطة الاقتصادية والتحويلات شبه متوقفة في حين أن حجم دمار الأصول الاقتصادية لا يزال غير واضح 

الإسكان: 

أفضى تحول نسبة 42% من الوحدات السكنية في غزة إلى أماكن غير قابلة للسكن وانخفاض إمدادات المياه، والاكتظاظ السكاني، وسوء التهوية إلى ظروف معيشية قاسية، ومخاطر صحية متزايدة، وتهجير طويل الأمد. 

"مستقبل وطن": تبنى الأمم المتحدة قرار وقف العنف فى غزة خطوة لدعم القضية

الحريات الشخصية: 

بفعل القيود المفروضة على حرية التنقل، باتت القيود المفروضة على حرية التنقل، وبات حصول السكان على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة أمرًا شبه مستحيل. 

الموارد النقدية: 

في ظل ارتفاع معدلات الفقر، ازداد عدد الأسر التي تكافح للحصول على الضروريات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة. 

الأمم المتحدة الاقتصادية تقرير الأسكو الاسكان التعليم

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