السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مستقبل وطن": تبنى الأمم المتحدة قرار وقف العنف فى غزة خطوة لدعم القضية

شعبان رأفت عبداللطيف
شعبان رأفت عبداللطيف

أشاد المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب "مستقبل وطن"، بمشروع القرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بالوقف الفوري للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار: "خطوة لدعم القضية الفلسطينية".

وأوضح عبداللطيف أن القرار يدعم الوصول إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة، متمنيًا أن يدخل حيز التنفيذ لحماية الشعب الفلسطينى من حرب الإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال الغاشم.

أمن مصر خط أحمر

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب "مستقبل وطن" إلى أن مصر دعمت على مر التاريخ  ولا تزال فلسطين، قضية وشعبًا، سواء كان بالدعم المباشر أو غير مباشر، وستظل كذلك إلى أن تحصل فلسطين على استقلالها، وتنوعت أشكال الدعم المقدم على أكثر من 7 عقود بين مساعدات سياسية وعسكرية ومالية وعلمية وتكنولوجية وغيرها.

وتابع عبداللطيف: مصر تعمل جاهدة ومنذ بدء الصراع على الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية، وهو ما متع القاهرة بثقة دولية كبيرة تجلت في قدرتها على التوفيق بين أطراف الأزمة وحل الصراعات المتكررة على مدى 75 عامًا، وتأكيد الدولة المصرية طوال الوقت على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، وأن أمن مصر القومي خط أحمر، ولا تهاون في حمايته وعدم السماح بتصفية القضية من خلال التهجير القسري.

الامم المتحدة القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني غزة فلسطين أمن مصر القومي

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