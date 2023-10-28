أحمد العوضى يحث المصريين على استمرار حملات المقاطعة

طلب الفنان أحمد العوضي من جمهوره استمرارهم في مقاطعة المنتجات التي تدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا بأن هذا سيعطيهم حقا من حقوقهم ويشعرهم بأن المصريين والجميع يساندهم.

ونشر العوضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "حملة المقاطعة لازم نستمر عليها حتى وإن توقف العدوان.. إحنا أكبر قوة شرائية في العالم لازم نتعود إن إحنا مقاطعين لمنتجاتهم ومش عاوزينها، وعندنا بديل لكل حاجة حتى وإن كان أقل جودة، محدش بيموت من غير ماكدونالدز وبيبسي وكنتاكي وووووو.. بل بالعكس أكلهم الللي بيجيبلنا الوبا والمرض".

وتابع قائلًا: "دى أقل حاجة نقدر ننصر بيها دينّا وأخواتنا، وأقل حاجة نقدر نحارب بيها العدوان.. إن إحنا منكونش سبب في أي جنيه يخشلهم.. ونعلم أولادنا إن المنتجات دي أصبحت من المحرمات، يعني نغرس في أولادنا إن الحاجات دي إجباري إنك تقاطعها.. مع الوقت مقاطعتنا هتجيبهم الأرض".

وأضاف: "إخواتي إوعوا تستهونوا بالمقاطعة، ركعوهم وميكسبوش منكم جنيه.. حملات المقاطعة مستمرة وهتستمر، ويا رب نفضل مكملين حتى وإن توقف العدوان".

أحمد العوضى فى الهلال الأحمر

وفي وقت سابق، شارك النجم أحمد العوضي ضمن فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري لتجهيز المساعدات الطبية والغذائية المقرر إرسالها لمساندة أهالي قطاع غزة بفلسطين.

ونشر أحمد العوضي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهر خلاله مرتديا زي الهلال الأحمر ويحث جمهوره للتبرع من أجل مساندة الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع، معلقًا على الفيديو قائلًا: "كلنا مع غزة".

وقام أحمد العوضي الأيام الماضية بتغيير صور حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إلى صورة علم دولة فلسطين دعمًا منه للقضية الفلسطينية، ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني.