الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد العوضى يشارك ضمن فريق الهلال الأحمر لمساندة أهالى غزة (فيديو)

أحمد العوضي
أحمد العوضي

شارك النجم أحمد العوضي ضمن فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري لتجهيز المساعدات الطبية والغذائية المقرر إرسالها لمساندة أهالي قطاع غزة بفلسطين.

ونشر أحمد العوضي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ظهر خلاله وهو مرتدي زي الهلال الأحمر ويحث جمهوره للتبرع من أجل مساندة الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع، معلقًا على الفيديو قائلًا: "كلنا مع غزة".

 

أحمد العوضي يتضامن مع القضية الفلسطينية

وقام أحمد العوضي الأيام الماضية بتغيير صور حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى صورة علم دولة فلسطين دعمًا منه للقضية الفلسطينية.

وكان "العوضي" قد شارك جمهوره صورة تضامنية مع أهل فلسطين عبر حسابه على "إنستجرام" كتب فيها: "عندما يسألك أحدهم من أنت؟: أنا يا سيدي من أرض الإيمان، بلد جميع الأديان، أنا من حيث سمعت جرس الكنائس، وعلا صوت الأذان، أنا من أرض المقاومة فيها عنوان، أنا من أم أرضعتني حب الحرية، وأب علمني عشق أرض الأبجدية، أنا من تراب فلسطين".

تضامنًا مع أهالى غزة.. أحمد العوضى: "أنا من تراب فلسطين"

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت أمس السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وعبرت نحو 20 شاحنة من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث من المقرر أن تكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

النجم أحمد العوضي أحمد العوضي الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر قطاع غزة غزة فلسطين

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