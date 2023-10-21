تضامنًا مع أهالى غزة.. أحمد العوضى: "أنا من تراب فلسطين"

حرص الفنان أحمد العوضي على إعلان تضامنه ودعمه القضية الفلسطينية وإدانته جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة منذ 15 يومًا.

وشارك "العوضي" صورة تضامنية مع أهل فلسطين عبر حسابه على "إنستجرام" كُتب فيها: "عندما يسألك أحدهم من أنت؟: أنا يا سيدي من أرض الإيمان، بلد جميع الأديان، أنا من حيث سمعت جرس الكنائس، وعلا صوت الأذان، أنا من أرض المقاومة فيها عنوان، أنا من أم أرضعتني حب الحرية، وأب علمني عشق أرض الأبجدية، أنا من تراب فلسطين".

وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 3785، بحسب وزارة الصحة في غزة، وقالت وزارة الصحة إن من بينهم 1524 طفلًا و1000 امرأة و120 مسنًا، كما أصيب 12493 شخصًا، بينهم 3983 طفلًا و3300 امرأة، بحسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة.