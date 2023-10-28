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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحداث ومواعيد عرض مسلسل على باب العمارة الحلقة 9 و 10

على باب العمارة
على باب العمارة

حقق صناع وأبطال مسلسل على باب العمارة، للفنان حاتم صلاح، نسبة مشاهدة عالية، وتصدر المسلسل التريند، فور عرض حلقاته على منصة watch it الرقمية، حيث يقدم المسلسل وجبة درامية اجتماعية مختلفة بطريقة كوميدية.

أحداث مسلسل على باب العمارة الحلقة 9 و 10

ولفتت أحداث مسلسل على باب العمارة، انتباه الجمهور، ما أثار إعجاب متابعي ومحبي الدراما المصرية الكوميدية، وجعلهم يبحثون بشكل مكثف عبر محركات البحث المختلفة بكثرة عن موعد عرض الحلقة 9 و 10 وأحداث الحلقات، ومواعيد العرض، خاصة بعد تصاعد أحداث الحلقة 8 التى انتهت بمحاولة انتحار فؤاد وشنق نفسه.

مواعيد عرض مسلسل على باب العمارة الحلقة 9 و 10

ويبحث رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عن مواعيد عرض وتفاصيل الحلقة 9 و 10 الحلقات الجديدة من مسلسل على باب العمارة لحاتم صلاح عبر منصة WATCH IT. 

وتتيح منصة Watch it عرض حلقات مسلسل "على باب العمارة" لحاتم صلاح بشكل أسبوعي. 

ويعرض مسلسل على باب العمارة بواقع حلقتين يوم الأربعاء من كل أسبوع. 

وتعرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 1  نوفمبر المقبل، على منصة واتش ات الحلقة.

مواعيد عرض مسلسل على باب العمارة الحلقة 9 و 10 عبر WATCHIT

أحداث مسلسل على باب العمارة

مسلسل على باب العمارة أحدث أعمال منصة  watch it الرقمية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف، والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها، لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل كحارس للعقار مثل عمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية.

أبطال مسلسل على باب العمارة

مسلسل على باب العمارة من بطولة الفنان حاتم صلاح، وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب، وياسر الطوبجي.

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