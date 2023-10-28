السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آخرها "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى.. الفرق بين 2013 وما بعده فى حوادث الطرق

حادث طريق القاهرة-
حادث طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي

حادث مأساوي استيقظ عليه المصريون، اليوم، يضاف إلى سجلات الأحداث المؤلمة التي يتأثر بها حاليًا، وهو حادث السير المروع الذي وقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بين أتوبيس نقل الركاب، وعدد من السيارات على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، بمنطقة وادي النطرون الذي أودى بحياة 32 راكبًا وإصابة 63 آخرين حتى الآن. 

التحقيقات الأولية في الحادث أشارت إلى أن تسريب زيت من إحدى السيارات هو السبب وراء اشتعال النيران، ما أدى إلى وقوع الحادث، بالإضافة إلى سوء الطقس، بسبب انتشار الشبورة المائية في الصباح في موقع الحادث المروع على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي السريع، في منطقة النوبارية في محافظة البحيرة، وقد أسفر ذلك الحادث المروع عن احتراق 6 سيارات على الأقل، وتم التعامل على الفور لإسعاف المصابين ونقلهم للمستشفيات، كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، دفع 20 سيارة إسعاف لنجدة المصابين. 

جدير بالذكر أن حوادث السير في مصر تودي بحياة الآلاف سنوياً، وهي تقع في الغالب بسبب السرعة الزائدة أو عدم الالتزام بقوانين المرور أو سوء حالة الطرق أو كذلك جودة حالتها أيضًا.

2019 بداية انخفاض أعداد وفيات حوادث الطرق         

وفي عام 2013 بلغ عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق 9 آلاف حالة وفاة، وفي المقابل انخفض عدد الوفيات الناتجة عنها في عام 2019 إلى 3 آلاف حالة وفاة، بعد إنشاء الطرق الحديثة، بينما وحسب أحدث البيانات الرسمية فقد لاقى أكثر من سبعة آلاف شخص مصرعهم في حوادث سير خلال العام 2021 بارتفاع تجاوز 15% مقارنة بالعام 2020.

تطوير منظومة الطرق

وعلى مدى العقد الأخير، كثفت جهود تطوير منظومة الطرق وأنفقت مبالغ طائلة سواء لإنشاء شبكة جديدة أو لتحسين حالة الشبكة الحالية، واللافت أنه في عام 2022 أوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن شهر أكتوبر أيضًا  الذي يشهد هذا العام وقوع ذلك الحادث المروع كان حينها هو أعلى شهور السنة من حيث عدد إصابات حوادث الطرق، إذ بلغ عدد الإصابات فيه نحو 5 آلاف و686 إصابة عام 2022، بينما كان شهر فبراير هو أقل الشهور إذ بلغ 2771 إصابة في نفس العام.

الدقهلية الأولى والقليوبية الأقل

كما أوضحت النشرة السنوية أن محافظة الدقهلية جاءت في صدارة المحافظات الأكثر تسجيلًا لعدد إصابات حوادث الطرق على مستوى الجمهورية، وذلك بنحو 12 ألفا و51 إصابة بنهاية عام 2022، بينما كان أقل عدد إصابات سجلته محافظة القليوبية بعدد 200 إصابة عام 2022، وإجمالًا كان قد بلغ عدد إصابات حوادث الطرق 55 ألفا و991 إصابة عام 2022، مقابل 51 ألفا و511 عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 8.7%.

إنفوجراف الدستور

 

وكانت قد أوضحت وزارة الصحة المصرية ارتفاع حصيلة الوفيات في حادث طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي الذي وقع صباح اليوم، إذ وصل إلى 32 راكبًا وإصابة 63 آخرين، تم نقل 53 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وتم نقل 7 آخرون إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، لتقديم الإسعافات لثلاثة مصابين في موقع الحادث مع استمرار متابعة حالتهم الصحية. 

كما أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، بأن وزارة الصحة والسكان على قدر عال واستعدادا لتقديم كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية بالوزارة، والغرف الفرعية لهيئة الإسعاف والإدارة المركزية للرعاية الجراحية العاجلة.

حصر مبدئي

ولفتت الوزارة المصرية إلى أن هذه الأرقام هي ضمن "حصر مبدئي، حيث تقوم الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة".

حادث السير طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي تسريب زيت الشبورة المائية أعداد وفيات حوادث الطرق

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