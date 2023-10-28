لو فاتك التريند|مصر تحذر من تداعيات الهجوم البري على غزة.. وأسماء مصابي حادث الطريق الصحراوي

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية، ما بين سياسية ورياضية ودولية، وفي التقرير التالي، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

حذّرت مصر من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة، التي ستنجم عن الهجوم البرى واسع النطاق على قطاع غزة.. للمزيد اضغط هنا.

خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البري على قطاع غزة

أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، عن أنها أفشلت الهجوم البري الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ليلة أمس السبت.. للمزيد اضغط هنا.

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلّقا على إسقاط طائرتين مسيّرتين في طابا ونويبع بشبه جزيرة سيناء أمس، قائلا: "أنا حذرت من توسعة دائرة الصراع، أيما كان المكان اللي جاية منها، المنطقة ستصبح قنبلة موقوتة تؤذينا جميعًا".. للمزيد اضغط هنا.

"الصحة": 30 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى (خاص)

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن زيادة عدد سيارات الإسعاف في الحادث المروري.. للمزيد اضغط هنا.

قائمة برشلونة.. عودة ليفاندوفسكي ورافينيا وكوندي أمام الريال في الكلاسيكو

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه التي تواجه نظيره ريال مدريد مساء اليوم في كلاسيكو الأرض.. للمزيد اضغط هنا.

أسماء 53 من مصابى حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

حصلت "الدستور" على أسماء 53 من مصابي حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، الذي وقع صباح اليوم السبت، بالقرب من مدينة وادي النطرون، وأسفر عن مصرع 33 شخصًا، من بينهم 18 في حالة تفحم.. للمزيد اضغط هنا.