"الصحة": 30 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى (خاص)

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن زيادة عدد سيارات الإسعاف في الحادث المروري الذى وقع صباح اليوم على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة، إلى 30 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع بين أتوبيس لنقل الركاب وعدد من السيارات.

وأضاف عبدالغفار، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه جرى توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث المروري فور وقوعه بدقائق، لافتًا إلى أن الوزارة دفعت بـ20 سيارة إسعاف بشكل مبدئي، ثم دفعت بـ10 سيارات أخرى، ليصبح إجمالى عدد سيارات الإسعاف التى تعاملت مع الحادث اليوم 30 سيارة إسعاف.

جاهزية المستشفيات للتعامل مع الحادث

وأكد أن مستشفيات وزارة الصحة مجهزة للتعامل مع الحادث، لافتًا إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، ومستشفى غرب النوبارية المركزي، وجميعها مجهزة بكل المستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم والأطقم الطبية، للتعامل مع الحادث، معلنًا عن رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الطواقم الطبية بالمستشفيات تقوم بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات، وهناك متابعة مستمرة من الوزارة للوقوف على تفاصيل الحالات المصابة.

وقال عبدالغفار إن الحصيلة شبه النهائية للحادث تشير إلى وفاة 32 راكبًا، وإصابة 63 آخرين، حيث تم نقل 53 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 7 آخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وتقديم الإسعافات لثلاثة مصابين في موقع الحادث.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان متابعة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لحظيًا للخدمات الإسعافية والعلاجية المقدمة للمصابين من خلال غرفة الأزمات المركزية بالوزارة، والغرف الفرعية لهيئة الإسعاف، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.