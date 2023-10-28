عمرو القطامي: نمتلك مقومات وبنية تحتية تجعل مصر مركزا إقليميا للصناعة

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الدولى السنوي للصناعات فى نسخته الثانية، أكدت على تبنى الدولة لرؤية دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، وزيادة دعم الصادرات وأن الصناعة والزراعة عناصر هامة لتحقيق الأمن الغذائى وجلب العملة الصعبة.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أهمية زيادة نسبة المكون المحلي فى القطاع الصناعى، وذلك بما يحقق توسيع القاعدة الصناعية وتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا، ومن ثم تعزيز تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية، ومزيد من التوطين للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، قائلا: "على القائمين على القطاع الخاص استغلال كافة المقومات والحوافز والتيسيرات التى أعلنتها الدولة على مدار الفترة الأخيرة لمزيد من التمكين للقطاع فى ملف الصناعة".

أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل

وأضاف النائب عمرو القطامي، أن إعلان رئيس الجمهورية الاستعداد الكامل من قبل الدولة المصرية لتوفير أي دعم للمصانع من أجل زيادة الإنتاج والتوسع في العمل والإنتاج، وأن الدولة جاهزة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فني سنويا في إطار تطوير الصناعة يؤكد اهمية ربط التعليم الفنى بسوق العمل وفى نفس الصدد جدية الدولة فى توفير الأيدى العاملة الماهرة المدربة.

وأوضح النائب عمرو القطامي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطرقت أيضا لملف القضية الفلسطينية وأن مصر ظلت على الدوام حاضرة وبقوة في قلب تلك الأزمة على مر التاريخ للحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وتأكيد أن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، مثل باقى الشعوب.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه عند البدء في إنشاء التجمعات الصناعية الـ15، كان ذلك طبقًا لمتطلبات التجارة والصناعة، مضيفًا:"بدل ما المستثمر يبذل جهد وياخد أرض وتترفق علشان يجيب المعدات، قولنا نوفر كل ده ونديله المنشأة وعليها الموافقات كلها، يبقى كده وفرت جهده، ودوره يجيب المكن بتاعه ويتشغل".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، اليوم السبت: "المستثمر حاطط استثماراته للمنشآت المدنية، طيب أنا بعملهالك، ممكن تكون متصور إن أنا بعملها علشان أشارك في أرباحك.. فأنا بقولك لا، لو عملت منشأة هعمل لك المنشأة طبقا للمواصفات اللى انت عاوزها وتركز جهدك في إنك تجيب المكن اللي تشتغل بيه".