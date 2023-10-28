الرئيس السيسى: تخفيض تكاليف المنشآت حتى لا نكون عبئًا على المطور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه عند البدء في إنشاء التجمعات الصناعية الـ15، كان ذلك طبقًا لمتطلبات التجارة والصناعة، مضيفًا:"بدل ما المستثمر يبذل جهد وياخد أرض وتترفق علشان يجيب المعدات، قولنا نوفر كل ده ونديله المنشأة وعليها الموافقات كلها، يبقى كده وفرت جهده، ودوره يجيب المكن بتاعه ويتشغل".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، اليوم السبت: "المستثمر حاطط استثماراته للمنشآت المدنية، طيب أنا بعملهالك، ممكن تكون متصور إن أنا بعملها علشان أشارك في أرباحك.. فأنا بقولك لا، لو عملت منشأة هعمل لك المنشأة طبقا للمواصفات اللى انت عاوزها وتركز جهدك في إنك تجيب المكن اللى تشتغل بيه".

واصل الرئيس السيسي: "الطرح ده لكل الناس اللى بتشتغل في الصناعة وهذه الآليات تتعمل إزاى؟.. معرفش.. لكن مستعد أعمل كده"، متابعًا: "خفضنا جدًا في تكاليف هذه المنشآت من باب إنى مبقاش عبء على المطور، ووفرتله علشان يركز ويجيب المكن والمعدات ويشتغل".

واختتم: "الخلاصة بقول لاتحاد الصناعات يبقى جسر ما بين الشركات والمستثمرين الراغبين في الدخول في هذه المنظومة".