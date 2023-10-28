السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وإصرار على مواجهة تحديات الإنتاج المحلي..

"زراعة الشيوخ": كلمة الرئيس السيسى بـ"ملتقى الصناعة" تحمل رسائل طمأنة للمصريين

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى

أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، تضمنت عددا من الرسائل الهامة التى تؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها الكبيرة علي حماية أمنها القومي وفي نفس الوقت حرصها على استكمال خطوات البناء والتنمية رغم التحديات.

طمأنة المصريين 

 وثمّن الجبلي، كلمة الرئيس، بأن مصر دولة قوية جدًا لا تمس، محذرا من اتساع رقعة الصراع بالمنطقة، ومعلنا تمسك الدولة المصرية بخطواتها الساعية إلى الاستقرار والسلام في المنطقة.

كما ثمن الجبلي، حرص الرئيس السيسي على طمأنة الشعب المصري، مما يحدث بالمنطقة، وتأكيده قيام الدولة ببذل جهود كبيرة لدعم الشعب الفلسطيني وتوصيل المساعدات الإنسانية والسعى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

دعم الرئيس السيسى لزيادة الإنتاج المحلى

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أهمية كلمة الرئيس عن قطاع الصناعة، وإعلانه استعداد الدولة  تقديم أى دعم لزيادة الإنتاج المحلي، لتلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة المكون المحلي.

وأوضح الجبلى أن الرئيس السيسى كان له دور كبير خلال الفترة الأخيرة بتذليل عدد من العقبات أمام الاستثمارات في مصر، وذلك بهدف التوسع في حجم الاستثمارات داخل مصر، وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وبالتالي تخفيف الضغط علي العملة الأجنبية.

كما أكد الجبلي أهمية إعلان الرئيس عن الاستعداد لإنشاء  100 مدرسة للتعليم الفنى، موضحا أن تطوير التعليم الفنى، خطوة هامة في طريق تطوير المنتج المحلي وزيادة حجم الاستثمارات المحلية.

وأشار الجبلي إلى أن كلمة الرئيس تؤكد وجود عزيمة وإرادة وإصرار علي مواجهة التحديات للوصول إلي زيادة حجم الإنتاج المحلي والنهوض الاقتصادي بالجمهورية الجديدة.

عبد السلام الجبلى لجنة الزراعة والري الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر الشعب المصري قطاع الصناعة

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