السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: العبرة ليست بإنشاء المجالس وإنما بالإرادة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أداء بعض الموظفين في الدولة، خلال كلمته بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة.

وقال الرئيس السيسي، موجهًا حديثه للموظفين بالجهات والهيئات الحكومية المختلفة: "إن العبرة ليست بإنشاء المجالس وإنما بالإرادة، إرادة الناس، والموظف الموجود في المكتب".

وأضاف: "الموظف الموجود في المكتب مش عارف إنه لما وقف حال إجراء بتعطيل مصالح، يعود بالإيذاء على البلد".

وتساءل الرئيس السيسي: "هل يُدرس للطلبة إنهم يكونوا جزء من فهم إنه كعامل لا يقبل العمل بدون إتقان، وإتمام ساعات عمله؟"، متابعًا: "لا بُد من وعي مظبوط، وأنا صغير كانت تدور حرب الاستنزاف، والمدرسون يعلموننا أن كل غلطة لها خسائرها، تعلمنا لا نخطئ حتى لا نخسر".

السيسي الموظفين الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة رئيس السيسي رب الاستنزاف

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