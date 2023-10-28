تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المسابقة.

ويخوض فريق ريال مدريد مواجهة قوية وشرسة أمام نظيره وغريمه التقليدي برشلونة، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم السبت، في الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتُعد تلك المباراة هي الكلاسيكو الأول بين الفريقين في الموسم الحالي، رغم أنهما تلاقيا وديًا في فترة الاستعدادات، وانتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

من المرجح أن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر – دافيد ألابا - إدواردو كامافينجا.

خط وسط الملعب: فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - توني كروس.

في خط الهجوم: جود بيلينجهام - رودريجو - فينيسيوس جونيور.

ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني قبل قمة الكلاسيكو

- يتواجد فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا في المركز الثاني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، خلف جيرونا صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

- بينما يتواجد فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين.

وسيدير اللقاء الحكم خيسوس خيل مانزانو، وسيعاونه جييرمو كوادرا فرنانديز في تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، سيقود مباراته الثالثة بين الناديين، علمًا أنه من أبرز الحكام في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة.

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