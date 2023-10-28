السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئولو "الإسكان" يتفقدون أعمال المرافق والطرق بمدينة بدر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث والمشرف على اعمال المرافق بالهيئة، بزيارة تفقدية لمدينة بدر لمتابعة مشروعات المرافق والطرق، يرافقه المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس الجهاز، حيث تم عقد اجتماع مع مسئولي الجهاز وجهات الاشراف من الجامعات والمكاتب الاستشارية للمشاريع التى تعمل بالمدينة بقطاع المرافق، وذلك في إطار الاهتمام بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية والتنمية والارتقاء بالمدن الجديدة، واستمرارًا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية واظهار المدينة بالشكل اللائق. 

وخلال الزيارة تم تقديم عرض  عن المشروعات ( مياه - صرف -  ري - فرمة - طرق - كهرباء ) وتم مناقشة المشروعات والموقف التنفيذي لكل المشروعات العاملة بالمدينة وأسباب التأخير والمعوقات التي تواجه بعض المشروعات.

 وعقب ذلك، قام المهندس أشرف فتحي، بالمرور على المشروعات العاملة، حيث تفقد أعمال مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق دائري الصناعية والذى يبدأ من الخزان حتى طريق الروبيكي مرورًا بالإسكان الاجتماعي بحي الأندلس ( الحى السابع سابقا ). 

تحقيق السيولة المرورية

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جهاز مدينة بدر يواصل تطوير وتوسعة الطرق.. والأهالى: طفرة حقيقية (صور)

وأوضح مسئولو الجهاز، أن عرض الحارة الواحدة بالطريق كانت 7 أمتار وأصبحت بعد التوسعة 11 مترا ونصف المتر، حيث تم توسعة الطريق ليستوعب الكثافات المرورية الحالية والمستقبلية ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة كما شدد  على جميع جهات الإشراف من الجامعات والمكاتب الاستشارية  بالتنبيه على الشركات المنفذة بسرعة تنفيذ المشروع مع تكثيف العمالة والالتزام بالبرنامج الزمني والوقوف علي كافة العقبات والتحديات لدفع الأعمال، كما طالب الشركات المنفذة لأعمال المرافق بتكثيف البرنامج الزمني لانهاء الأعمال حتي يتسنى مواصلة خطة العمل داخل الموقع، كما تفقد ايضا محطة المعالجة الثنائية والثلاثية وتمت متابعة دورة العمل داخل المحطة وطرق المعالجة التي تتم بها .

كما تفقد مسئولو الإسكان محطة المياه رقم 2 لمتابعة ضغط المياه داخل المحطة، ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروعات الجارى تنفيذها

التنمية وتطوير المدن مدينة بدر مشروعات المرافق والطرق الإسكان الاجتماعى المشروعات القومية

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