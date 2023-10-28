السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حالة مأساوية.. بيان عاجل من أمين الأمم المتحدة بشأن الأوضاع فى غزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

نشرت الأمم المتحدة، اليوم السبت، بيانًا عاجلًا للأمين العام أنطونيو جوتيريش، ندد فيه بالعدوان الإسرائيلي العنيف الذي يشهده قطاع غزة منذ يوم أمس، قائلًا إن النظام الإنساني في غزة يواجه انهيارًا تامًا مع عواقب لا يمكن تصورها بالنسبة لأكثر من 2 مليون مدني.

وأضاف البيان أنه "في الأيام الأخيرة، لا تدخل يوميا إلا 12 شاحنة في المتوسط، على الرغم من أن الاحتياجات أكبر بكثير منها في أي وقت مضى،  يضاف إلى ذلك أن الإمدادات الضئيلة التي تدخل لا تشمل الوقود اللازم لعمليات الأمم المتحدة، وهو وقود لا غنى عنه أيضا لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه وإنتاج الأغذية وتوزيع المساعدات".

وتابع الأمين العام: "وبالنظر إلى الحالة اليائسة والمأساوية، لن تتمكن الأمم المتحدة من مواصلة تقديم المساعدات داخل غزة دون حدوث تحول فوري وأساسي في كيفية وصول المعونة. إن نظام التحقق من حركة البضائع عبر معبر رفح يجب تعديله للسماح لعدد أكبر بكثير من الشاحنات بدخول غزة دون تأخير".

وخلص البيان بالقول إنه  "يجب علينا أن نلبي التوقعات والاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة.  ويجب السماح للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة - الغذاء والماء والدواء والوقود - بالوصول إلى جميع المدنيين بسرعة وأمان وبالحجم اللازم. وأرحب بتوافق الآراء العالمي المتزايد على هدنة إنسانية في الصراع. وأكرر دعوتي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وإيصال الإمدادات المنقذة للحياة بالحجم المطلوب. فحالة البؤس تزداد كل دقيقة، وبدون تغيير جوهري، سيواجه سكان غزة سيلا غير مسبوق من المعاناة الإنسانية".

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