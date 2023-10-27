حازم الجندى: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة تجاه الشعب الفلسطينى

استنكر المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، الاجتياح البري والبحري الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، بعد قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع نهائيًا، لكي تتمكن من عزل القطاع عن العالم وإخفاء جرائمها الوحشية.

وطالب المجتمع الدولى بالتوقف الفورى عن دعم الاحتلال في اعتداءاته الوحشية على القطاع، وإلا فلا مجال بعد الآن للحديث عن القيم الإنسانية.

وقال الجندي، إن ما تقوم به إسرائيل هو حرب إبادة للشعب الفلسطيني في معركة غير متكافئة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتلقي دعمًا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بشكل يومي لكي تتمكن من مواجهة المدنيين العزل في قطاع غزة، مؤكدًا أن أمريكا وأوروبا متورطة في هذه الجرائم بل شريكة فيها، بدعمها المطلق لإسرائيل ومنحها ضوءًا أخضر لتنفيذ مخططاتها على أجساد ودماء أطفال فلسطين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إسرائيل قررت بدء الاجتياح البري بالتزامن مع اجتماع الأمم المتحدة لمناقشة الأزمة، في رسالة واضحة أن إسرائيل فوق المجتمع الدولى، وأنها ماضية في تنفيذ مخططها دون إبداء أي تقدير أو اهتمام للموقف الدولى، فبعد 20 يومًا من حصار القطاع والقصف المتواصل قرر الاحتلال استكمال مجازره ضد الشعب الفلسطيني، متسائلًا عن غياب موقف عربي موحد تجاه ما يحدث.