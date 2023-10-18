حازم الجندى: قصف مستشفى المعمدانى جريمة حرب.. والتهجير مرفوض

استنكر النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، القصف الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن عدد كبير من الضحايا تخطى الـ1000 ما بين المتوفين والمصابين والجرحى.

وأشار إلى أن هذه المذبحة تعد انتهاكًا صريحا لكافة المواثيق الدولية والأخلاقية والإنسانية والدينية، ولا بُد من توجيه عقوبات صارمة على إسرائيل لوقف حملات الإبادة وجرائم الحرب ضد الإنسانية.

رفض مصر التام لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولات التهجير القسرى

وثمّن الجندي، في بيان، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى، والذي أكد فيه رفض مصر التام لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولات التهجير القسرى الذي ينتهجه الاحتلال بحق الفلسطينيين، مطالبا الكيان الصهيوني بترك سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطيــنية على حساب دول الجوار.

وأكد المهندس حازم الجندي، أن الكيان الإسرائيلي أحمق لا يعرف مفهوم الإنسانية أو السلام، بل راح ينتقم انتقامًا غاشما لا يفرق بين الطفل والمرأة، فيرتكب جرائمه بحق المواطنين العزل ببشاعة وقسوة، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني سيظل يدافع عن قضيته وأرضه ومعه كل أوجه الدعم المادي والمعنوي من قبل الدول العربية وعلى رأسها مصر، استنادا إلى الجذور التاريخية التي تربط المنطقة العربية برباط وثيق يستلزم على كل منها أن تدعم أشقاءها ولا تتركهم في مصابهم.

ولفت الجندي إلى أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم الكيان الإسرائيلي على مدار عقود طويلة، يؤكد أن معايير العدل والحكم لا تطبق على الجميع، وأن هذا الصمت يعرض المدنيين في فلسطين إلى مخاطر وصلت لحد القتل العمد للأطفال والمرضى في المستشفيات، مما يعد جرائم لا يمكن السكوت عنها أو التهاون في معاقبة هذا الكيان.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المنظمات الدولية والحقوقية في العالم ما زال دورها متخاذلا، ولا تقوم بكافة الشعارات التي ترفعها، تاركين سلطات الاحتلال تقوم بحملات إبادة وعقاب جماعي غير مسبوق، ضد الإنسانية لأهالي قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولى بضرورة اتخاذ موقف جاد للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والتصدي لتلك الحملات الهمجية والوحشية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.