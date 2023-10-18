الرئيس السيسى: ما يحدث فى غزة محاولة لدفع السكان المدنيين للهجرة إلى مصر

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه أثناء حديث مطول مع "المستشار الألماني" أكد أن القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، متابعًا: “إحنا نرى أن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة دفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر، وهنا اتكلم بمنتهي الصراحة لكل من يهمه السلام في المنطقة، وأهمية أن دا منقبلهوش كلنا مش بس في مصر، نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارا استراتيجيا نحرص عليه وننميه ونسعى أيضًا أن يكون هذا المسار داعمًا لدول أخرى للانضمام إليه".