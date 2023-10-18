الأهلى فى الدورى الإفريقى وقمم دورى الأبطال.. ماذا ينتظرنا بعد التوقف الدولى؟

أسدل أمس الستار على مباريات التوقف الدولي، في انتظار عودة الدوريات الأوروبية والعربية بجانب انطلاق البطولات الإفريقية.

وتبدأ عجلة المباريات الجمعة 20 أكتوبر، حيث يستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الإفريقي أمام سيمبا التنزاني.

"الدستور" يستعرض في التقرير التالي أبرز ما ينتظرنا بعد التوقف الدولي من مباريات؟.

الجمعة 20 أكتوبر

يلعب الأهلي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة أمام سيمبا في افتتاح بطولة الدوري الإفريقي.

بينما يعود الدوري بمواجهتي المصري وطلائع الجيش بينما يلعب سيراميكا كليوباترا أمام الداخلية.

السبت 21 أكتوبر

تتصدر قمة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي المباريات، حيث تقام في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة.

وتبدأ الجولة التاسعة في البريميرليج بمواجهة قوية بين ليفربول وإيفرتون في تمام الساعة الثانية والنصف.

كما يضرب مانشستر سيتي موعدًا قويًا مع برايتون ألبيون في تمام الساعة الخامسة.

وفي الدوري الإفريقي يواجه مازيمبي نظيره الترجي ويلعب صن داونز أمام بيترو أتلتيكو.

وفي المساء يلعب ريال مدريد ضد إشبيلية في قمة الليجا بتمام الساعة السابعة والنصف.

ويلعب الزمالك مع سموحة في الدوري بتمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

الأحد 22 أكتوبر

تتصدر قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي مباريات الأحد بتمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وفي الساعة السابعة بالدوري يواجه بيراميدز نظيره مودرن فيوتشر.

الثلاثاء 24 أكتوبر

يشهد الثلاثاء العديد من المباريات على رأسها مباريات دوري الأبطال والجولة الثانية من الدوري الإفريقي.

ويلعب الأهلي في تمام الخامسة مساء أمام سيمبا في لقاء العودة بالدوري الإفريقي.

وفي دوري الأبطال تتصدر مواجهة أرسنال الإنجليزي وإشبيلية الإسباني قمة مباريات الجولة الثالثة في دوري الأبطل بتمام الساعة العاشرة.

الأربعاء 25 أكتوبر

يشهد مواجهة قمة في دوري الأبطال بين ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي في تمام العاشرة مساء.