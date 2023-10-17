برنامج إعداد خاص للاعبى الأهلى الدوليين استعدادًا لموقعة سيمبا التنزانى

يعمل الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر على وضع برنامج استشفائي للاعبي الفريق الدوليين، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي.

وستُقام المباراة الأولى يوم الجمعة المقبل، فيما ستُقام المباراة الثانية في القاهرة في 24 من الشهر الجاري.

وسينضم لاعبو الفريق الدوليون الموجودون حاليًا في معسكر المنتخب الأول في الإمارات إلى تدريبات الفريق غدًا الأربعاء، قبل السفر إلى تنزانيا لخوض هذه المباراة.

وجاء قرار كولر بتجهيز برنامج للاعبين الدوليين بعدما خاضوا مباراة ودية مع المنتخب الوطني أمام الجزائر في الإمارات، وسوف يؤدي الفريق خوض مران خفيف صباح غد الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر عصرا لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي الجمعة القادمة في افتتاح مبارياته بالنسخة الجديدة للدوري الإفريقي.

خالد بيبو إلى تنزانيا

ويطير خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء إلى تنزانيا رفقة سمير عدلي المدير الإداري ليسبقا بعثة ‏الفريق إلى العاصمة دار السلام.‏

ويأتي سفر خالد بيبو إلى تنزانيا من أجل إنهاء جميع الترتيبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب، قبل مواجهة سيمبا المرتقبة في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي.‏