الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسمياً.. مدرب الأهلى السابق مديرًا فنيًا لاتحاد العاصمة الجزائرى

اتحاد العاصمة الجزائرى
اتحاد العاصمة الجزائرى

قرر نادي اتحاد العاصمة الجزائري تعيين الإسباني كارلوس جاريدو، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب السابق عبدالحق بن شيخة.

ويأتي ذلك قبل استهلال فريق اتحاد العاصمة الجزائري مشواره في مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي يواجه فيها فريق مودرن فيوتشر.

وكان بن شيخة تقدم باستقالته من منصبه بعد تعرضه لهجوم عنيف من قبل الجماهير في أحد التدريبات.

وتجدر الإشارة إلى أن بن شيخة قاد فريق اتحاد العاصمة الجزائري مطلع الموسم الجاري لحصد اللقب الأول في تاريخ النادي من بطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بهدف نظيف.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي اتحاد العاصمة عبر منصة "إكس": "كارلوس جاريدو مدربًا لاتحاد العاصمة، تمنياتنا بالتوفيق له، ننتظر معك مزيدًا من التتويجات بإذن الله".

وسبق للمدرب الإسباني، قبل ذلك، خوض تجربتين داخل الدوري المصري، الأهلي والإسماعيلي، حيث توج مع المارد الأحمر باللقب الوحيد من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية نسخة 2014.

كما سبق له تولى تدريب أندية عديدة في المنطقة العربية، وهى الرجاء والوداد المغربان والنجم الساحلي التونسي والعين الإماراتي.

مجموعة اتحاد العاصمة بالكونفيدرالية الإفريقية 2024

وكانت قرعة مرحلة المجموعات، بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2024)، والتي أجريت منذ أيام قليلة، قد أسفرت عن وقوع اتحاد العاصمة في المجموعة الأولى، والتي تعد صعبة للغاية، حيث تضم كلا من مودرن فيوتشر وسوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي والهلال الليبي.

اتحاد العاصمة الجزائري الإسباني كارلوس جاريدو الكونفيدرالية الأفريقية مودرن فيوتشر مرحلة المجموعات بالكونفيدرالية

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