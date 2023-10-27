الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مأمون الشناوى.. أنساك ده كلام؟

مأمون الشناوى
مأمون الشناوى

شاعر مصرى أسهم فى صناعة الأغنية المصرية خلال فترة مليئة بالزخم الفنى والإبداعى، وكانت كلماته سببًا رئيسيًا فى نجاح عدد كبير من المطربين.

الشاعر الكبير مأمون الشناوى، الذى ولد يوم 28 أكتوبر  1914، فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث نشأ فى بيئة مثقفة اكتسب منها حب الشعر والكتابة، وهو شقيق الشاعر كامل الشناوى.

بدأ حياته صحفيًا فى مجلة «روزاليوسف»، وهو لا يزال طالبًا فى كلية الحقوق، ثم انتقل إلى مجلة «آخر ساعة»، ثم إلى «أخبار اليوم» التى شارك فى تأسيسها، ومنها إلى «الجمهورية»، وكان يكتب فيها بابه الشهير «جراح القلوب».

وتوجه إلى عالم الشعر الغنائى وقدم أغانى للموسيقار محمد عبدالوهاب، مثل «ردى عليا، وانسى الدنيا، وآه منك يا جارحنى، وعلى بالى، وقابلته، وكل ده كان ليه»، وغنت له أم كلثوم ٤ أغنيات هى «أنساك ده كلام، وكل ليلة وكل يوم، وبعيد عنك، ودارت الأيام».

وعرفت عنه البساطة فى التعبير، وكانت كلماته تمس قلب المواطن المصرى البسيط لدرجة شجعت المطربين الصاعدين حينها على التعاون معه، فكتب لعزيزة جلال: «بتخاصمنى حبة وتصالحنى حبة».

كما كان أبرز المشجعين للمطرب هانى شاكر.

مأمون الشناوي محافظة الدقهلية

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