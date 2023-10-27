الهلال الأحمر الفلسطينى: قطع الاتصالات فى قطاع غزة يعوق وصول سيارات الإسعاف للمصابين

قالت الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قطع الاتصالات في قطاع غزة يعوق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين، حسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز.

وأضافت الهلال الأحمر: "نشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم الخدمات الإسعافية في قطاع غزة، لافتًا إلى أن قطع الاتصالات في قطاع غزة يعوق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين".

وأكدت أن انقطاع اتصالنا عن غرفة العمليات في قطاع غزة، في ظل قطع الاحتلال الاتصالات والإنترنت بشكل كامل.

وكانت أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن أن القصف الإسرائيلي دمر جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، منذ قليل.

وكان رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بتزايد التوافق الدولي في الآراء حول هدنة إنسانية في غزة.

وأضاف أن المنظومة الإنسانية في غزة معرضة للانهيار الكامل مع تبعات لا يمكن تخيلها على أكثر من مليوني مدني، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة.