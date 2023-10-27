"إكسترا نيوز": دخول القافلة السادسة للمساعدات الفلسطينية عبر معبر رفح خلال ساعات

قال عوض الغنام مراسل "إكسترا نيوز"، أنه خلال الساعات القادمة سيتم دخول القافلة السادسة للمساعدات الفلسطينية عبر معبر رفح البري.

وأضاف في رسالته على الهواء مباشرة، اليوم الجمعة، أنه حتى الآن تم عبور 84 شاحنة عبر المعبر إلى داخل قطاع غزة منذ اليوم الأول، ما بين مساعدات مصرية ودولية للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن حوالي 50% من المساعدات التي عبرت من الصليب الأحمر والصحة العالمية وأيضًا اليونيسف والتي تضمنت المساعدات الطبية.

وكشف مراسل القناة، عن أنه سيتم عبور مجموعة من الأطباء المتطوعين من جنسيات أوروبية تابعين للصليب الأحمر لإجراء العمليات الجراحية للمصابين.