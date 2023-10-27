أمنيًا وتنمويًا وماليًا.. كيف ساندت مصر القضية الفلسطينية على مر العصور؟

دائمًا ما كانت القضية الفلسطينية، هي قضية القضايا ومحط الاهتمام من الجانب المصري منذ عام 1948، والتي تتعامل معها كجزءًا من الأمن المصري، وليست مجرد قضية فلسطينية، وتسعى بشتى الطرق الودية للتفاوض لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة.

وفي هذا الصدد، استعرضت فضائية “إكسترا نيوز”، جهود مواقف مصر الإنسانية والمادية والأمنية، بجانب القضية الفلسطينية.

دعم مصر المالي والإنساني للقضية الفلسطينية

ـ 2007 الجامعة العربية: أكدت أن مصر قدمت 48 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية وأكثر من 40 مليون دولار مساعدات إنسانية وبرامج تدريب.

ـ يناير 2008: أكدت مصر التزامها بمواصلة مساهمتها في مد قطاع غزة بالكهرباء دون تأثر بالإجراءات الإسرائيلية.

ـ وزارة الكهرباء والطاقة قامت بتركيب مكثفات للجهد على الخطوط الكهربائية الممتدة من رفح المصرية إلي رفح الفلسطينية لزيادة قدرة التيار الكهربائي.

ـ يناير 2008: مصر قدمت معونات غذائية وسمح للفلسطينيين بالدخول إلي الجانب المصري لشراء احتياجتهم من المواد الغذائية نظرًا لنقص الغذاء في غزة.

ـ يوليو 2008: فتحت مصر معبر رفح البري لعبور الفلسطينيين في الجانبين لمدة ثلاثة أيام خاصة من المرضى والمصابين والحالات الإنسانية.

ـ سبتمبر 2008: أعادت مصر تشغيل ميناء رفح البري لإدخال المعتمرين والمرضى من قطاع غزة على مصر لمدة يومين.

ـ مايو 2021: تدشين المبادرة الرئاسية المصرية بمنح 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

ـ يوليو 2021: تأسيس مصر لجنة وطنية عليا للإشراف على إعادة إعمار غزة.

ـ إدخال شاحنات تحيا مصر المسؤولة عن توصيل المساعدات الإنسانية من أدوية وسلع غذائية.

ـ توجيه المجتمع المدني لعلاج الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.



الجهود المصرية في القضية الفلسطينية السياسي

ـ عملت مصر على تدعيم السلطة الفلسطينية والإبقاء على شرعيتها، وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل.

ـ دعمت مسار المصالحة الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني، فضلًا عن العمل على تنسيق الجهود الإقليمية فيما يتعلق بتصدير القضية الفلسطينية.

ـ توجيه الجهود الإقليمية لبدء المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، كما عملا على تدشين رباعية بهدف حل الصراع على أساس حل الدولتين.

جهود مصر في قطاع غزة على الصعيد الامني

ـ العمل على أمن غزة والحفاظ على الهدوء الأمني بالقطاع.

ـ الحفاظ على أمن الضفة الغربية والقدس ومعارضة الاستيطان.

جهود مصر في قطاع غزة على الصعيد الاقتصادي التنموي

ـ بناء ثلاثة مشاريع سكنية في قطاع غزة.

ـ المساهمة في الحد من أزمة الطاقة بقطاع غزة.

جهود مصر في الصعيد الإنساني

ـ زيادة وقت فتح المعابر الإنسانية بين مصر وغزة

ـ إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية.

ـ منح فلسطين عضوية في منتدى غاز شرق المتوسط.