مشاهد مرعبة.. قصف إسرائيلي غاشم على غزة (فيديو)

يتعرض شمال قطاع غزة في فلسطين، مساء الجمعة، لقصف إسرائيلي كثيف.

وقال جيش الاحتلال إنه "يواصل توجيه ضربات في قطاع غزة" تستهدف حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع.

في السياق، سُمعت أصوات انفجارات ضخمة في مدينة تل أبيب وضواحيها مساء اليوم الجمعة، نتيجة رشقات صاروخية أطلقتها حماس.

قال مرصد نت بلوكس المعني برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت اليوم الجمعة إن الاتصال بالإنترنت في قطاع غزة قد انهار.

وقال المرصد إن "البيانات المباشرة تظهر انهيار الاتصال بالشبكة في قطاع غزة... وسط أنباء عن قصف كثيف".

في السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة إلى تعديل عملية مراقبة شحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح "للسماح لعدد أكبر بكثير من الشاحنات بدخول غزة دون تأخير".

وأضاف في بيان "المنظومة الإنسانية في غزة معرضة للانهيار الكامل مع تبعات لا يمكن تخيلها على أكثر من مليوني مدني".