الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحقق فى انهيار جزئى لمنزل بمصر القديمة

انهيار جزئي لمنزل
انهيار جزئي لمنزل

تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية التحقيقات، في أصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار بشارع ساعي البحر، المتفرع من شارع كورنيش النيل بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، إثر سقوط سقف الطابق الأول.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة بلاغًا يفيد بانهيار جزئي بأحد العقارات بمنطقة مصر القديمة بشارع ساعي البحر، المتفرع من شارع كورنيش النيل، وإصابة 3 أشخاص.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى محل انهيار عقار مصر القديمة، وتبين إصابة 3 أشخاص إثر وقوع سقف جزئي بالطابق الأول، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

نيابة مصر القديمة الجزئية انهيار جزئي لعقار عقار بشارع ساعي البحر شارع كورنيش النيل مصر القديمة القاهرة

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