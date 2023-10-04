الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انهيار جزئى لوحدة سكنية داخل أحد العقارات فى العمرانية

انهيار جزئي لوحدة
انهيار جزئي لوحدة سكنية

شهد شارع زكى سعيد بمنطقة  العمرانية انهيار جزئي لشقة سكنية عقب سقوط سقف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

كان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد حدوث انهيار جزئي بعقار في العمرانية.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وبالفحص وإجراء التحريات وتبين حدوث انهيار جزئي داخل عقار عبارة عن سقوط سقف لشقة سكنية دون وقوع أى إصابات والاستماع لأقوال مالك الشقة، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

العمرانية انهيار جزئي شقة سكنية سقوط سقف النجدة

مواد متعلقة

8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عقار بالسيدة زينب

انهيار أجزاء من عقار قديم دون إصابات بحى الجمرك غرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل| موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. ومميزات تطبيقه الاقتصادية

عاجل| موديست فى الهجوم.. تشكيل الأهلى أمام إنبى فى كأس مصر

عاجل| زيادة علاوة غلاء المعيشة.. قرار جديد من "قوى عاملة النواب" بشأن الحماية الاجتماعية

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالجيزة

عاجل| الرئيس السيسى يحرر توكيلًا للمستشار محمود فوزى ليتولى حملته الانتخابية

قيادى بحركة فتح لـ"الدستور": انتصار أكتوبر أنهى مشروع إسرائيل الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

ولما كان يوم الاحتفال باليوبيل الذهبي على حرب أكتوبر المجيدة

عبد الرحيم طايع

العناصر الخاملة في الثقافة

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل