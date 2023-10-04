انهيار جزئى لوحدة سكنية داخل أحد العقارات فى العمرانية

شهد شارع زكى سعيد بمنطقة العمرانية انهيار جزئي لشقة سكنية عقب سقوط سقف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد حدوث انهيار جزئي بعقار في العمرانية.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وبالفحص وإجراء التحريات وتبين حدوث انهيار جزئي داخل عقار عبارة عن سقوط سقف لشقة سكنية دون وقوع أى إصابات والاستماع لأقوال مالك الشقة، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.