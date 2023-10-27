السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إسرائيليون يتظاهرون أمام سفارة مصر فى تل أبيب للمساعدة فى الإفراج عن ذويهم

الأسرى الإسرائيليين
الأسرى الإسرائيليين

في إطار المشكلات الداخلية التي يعاني منها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تهدد مستقبله السياسي بشكل كامل تأتي مشكلة الأسرى الإسرائيليين، والذين وصل الأمر بذويهم إلى الاستنجاد من أجل عودة أبنائهم بعد تقاعس حكومة نتنياهو عن السعي الجاد وراء عودة ابنائهم.

إذ تظاهر نحو 200 إسرائيلي من أقارب الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية أمام سفارة مصر في تل أبيب مطالبين القاهرة بالمساعدة في التفاوض مع حماس للإفراج عن أقاربهم، وجرت التظاهرة بموافقة الشرطة، وتحت تأمينها.

ووفقًا لصحيفة “معاريف” العبرية فقد وقف المتظاهرون عند مدخل السفارة المصرية في إسرائيل وهتفوا باللغة الإنجليزية: “أعيدوهم إلى الوطن الآن!”، وهم يلوحون بصور أقاربهم من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى  المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وما يدل على حالة الغضب الداخلية التي يعشيها الإسرائيليون خاصة أسر الأسرى من  رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سامارو التي هاجمت فيه جيش الاحتلال قائلة: “نحن لا نعرف التفاصيل، وما يفعله الجيش معنا يشبه الحجامة للموتى، نحن نحتج في أي مكان يمكن أن يساعدنا”، وطالبت ساماروا مساعدة السلطات المصرية قائلة “نأمل أن يساعدنا المصريون” حكومة بنيامين نتنياهو تكذب علينا.

كذلك ما قالته والدة الأسير ألموج مئير من مسيرة أسر الأسرى الإسرائيليين لنتنياهو قائلة: "الآن هو الوقت المناسب للتوصل إلى اتفاق وإعادة جميع المختطفين.. أتوسل إليك.. حاول أن تتخيل أن ابنك مختطف في غزة".

 

وفي وقت سابق قالت ساحي هنغبي مستشار الأمن القومي للحكومة الإسرائيلية "نحن لا نتفاوض مع عدو وعدنا باستئصاله من على وجه الأرض".

وحتى هذه اللحظة، لم تلفت إسرائيل إلى أي قناة لتفاوض على عودة الأسرى الإسرائيلين، ولكنّها عيّنت "مرجعًا" للعائلات، هو غال هيرش وهو جنرال مقال وغارق في قضية فساد، وقد تعرّض تعيينه لانتقادات كثيرة.

وهو الأمر الذي اعتبره لرونين تسور المتحدث باسم العائلات تخل عن أسر الأسرى قائلًا "هذا يعني بكل بساطة أنّ الحكومة الإسرائيلية اختارت التخلّي عن الأسرى والمفقودين كاستراتيجية".

وتعد الدولة المصرية هي الدولة التي تلعب دور الوساطة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، إذ تساهم السلطات المصرية في جهود التفاوض للمساهمة في الإفراج عن الأسري من قطاع غزة، خصوصا المدنيين لمراعاة الظروف الإنسانية، وكانت قد تكللت جهود مصر مؤخرًا، بالإفراج عن الأسيرتين "نوريت يتسحاك" و"يوخفد ليفشيتز" لدواع إنسانية، وتم استلامهما عند معبر رفح كما تكلفت الطواقم الطبية المصرية بفحصهما قبل نقلهم إلى تل أبيب.

 

جدير بالذكر أنه مع استمرار الحرب التي أعلنتها إسرائيل في قطاع غزة ردًا على هجوم تداولت العديد من الصحف الاجنبية أخبار عن تراجع الدعم لنتنياهو منذ تفاقم القتال وتزايد الغضب الشعبي من الحكومة الإسرائيلية الحالية، وذلك بسبب إخفاقها الأمني، كما رأى الكثيرون أنه إذا أجريت انتخابات اليوم سوف يُنحى ائتلافه الحاكم عن السلطة، وذلك حسبما أظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة معاريف اليومية.

وحسب رأي 29 في المئة من المشاركين في استطلاع الرأي أن نتنياهو يجب أن يظل رئيسا للوزراء، في الوقت نفسه أيد 48 في المئة زعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، وكانت إجابة 23 في المئة بـ "لا أعرف".

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسرى الإسرائيليين المقاومة الفلسطينية معاريف إسرائيل

مواد متعلقة

جو بايدن يصدر بيانًا بشأن الأسرى الأمريكيين فى غزة

مسئول إسرائيلى: لا هدنة خلال مفاوضات الإفراج عن الأسرى فى غزة

هل تلغى إسرائيل الغزو البرى بسبب الأسرى لدى حماس؟

الأكثر قراءة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

ضبط 6 من المعتدين على حفل المنصورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الفيلا

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

شيخ الأزهر: الاحتلال يمارس "الإرهاب الصهيونى" فى غزة.. والتاريخ لن يرحم المتخاذلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة