السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هشام الحلبى: الدولة المصرية لا تستثنى أحدًا فى إطلاق صاروخ طابا

اللواء هشام الحلبي
اللواء هشام الحلبي

قال اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا العسكرية، إنه بسبب الاضطرابات الكثيرة التي توجد بين القوات الفلسطينية والإسرائيلية في المنطقة، فإن وصول نيران هذا الاشتباك إلى الأراضي المجاورة أمر متوقع ووارد.

صاروخ طابا

وأكد اللواء هشام الحلبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن التحليلات الميدانية والعسكرية هي التي سوف تحدد الجهة التي قامت بإطلاق هذا الصاروخ الذي سقط على طابا المصرية، أمس، من خلال معرفة نوعه والجهات التي تمتلك هذا الصاروخ؛ حتى يكون الموقف المصري مناسبا لهذا الحدث. 

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية لا تستثني أحدا في إطلاق هذا الصاروخ الذي وقع على طابا، لذا سيتم الإعلان عن الجهة التي أطلقت الصاروخ بعد توافر البيانات والأدلة.

تهدئة الأوضاع في فلسطين

وتابع: "مصر تتعامل بحكمة شديدة في الأحداث لتهدئة الأوضاع في فلسطين، وذلك لأن الحرب والتصعيد ليس من صالح أحد في المنطقة، بل في العالم بأكمله".

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