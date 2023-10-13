الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء هشام الحلبى: مصر دائما تسعى لوقف الاقتتال والتخفيف عن الشعب الفلسطينى

اللواء هشام الحلبى
اللواء هشام الحلبى

قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الاحتفال اليوم بتخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بالتزامن مع ذكرى مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيد، يتجاوز الشكل البروتوكولي لأي قوات مسلحة في أي دولة. 

وأضاف اللواء طيار هشام الحلبي، خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة التاسعة، المذاعة عبر القناة الأولى المصرية، أن حفل التخرج ارتفع بالمستوى إلى وجود رسائل ردع واضحة جدا، وهو ما ظهر من خلال عدد القوات المشتركة وتنوعها، من القوات الجوية وقوات المظلات وبأعداد كبيرة، وأيضا تزامن دقيق جدا وتوافق في دخول القوات المشتركة في العرض مع القوات الأرضية، لافتا إلى أن هذا  التزامن والتوافق العالي جدا، من الواضح أنه نتاج تدريب محترف ومشترك ما بين هذه القوات وبعضها. 

 

رسائل مشرفة للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية 

وأوضح أن كلمات الرئيس كانت واضحة جدا، وتوضح أن ما يدور حاليا في المنطقة من اشتعال عال جدا لكل نطاق الأمن المباشر لمصر، هو أمر غير مسبوق، لم يحدث قبل ذلك، بالإضافة إلى الرسائل المشرفة من الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية وأن مصر دائمًا تسعى لوقف الاقتتال والتخفيف عن الشعب الفلسطيني.

حفل تخرج الأكاديمية العسكرية الرئيس السيسي اللواء هشام الحلبي القضية الفلسطينية 50 سنة انتصار أكتوبر

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