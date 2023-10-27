الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مستقبل وطن" بمحافظة أسيوط يبحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط برئاسة النائب ياسر عمر، أمين المحافظة، اجتماعا بحضور محمود نفادي، أمين التنظيم بالمحافظة، والأمناء المساعدين للحزب، وأعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة، لمناقشة استعدادات أمانة المحافظة للاستحقاق الانتخابي القادم.

لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

وأكد المهندس ياسر عمر، دعم أمانة الحزب للدولة، مطالبا الجميع بالوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر، وأن المرحلة القادمة تستلزم جهود أعضاء الحزب، مؤكدا ضرورة التواجد بين المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة السياسية والحشد في كافة الاستحقاقات القادمة، والعمل على تحقيق تفاعل حقيقي مع المواطن بالشارع.

كما طالب أمين المحافظة بعمل لقاءات توعية بالقري بمشاركة كافة أمانات الحزب لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية، وأن تكون الرسالة هي تماسك الشعب المصري ووقوفه خلف الرئيس.

وأكد أمين التنظيم موقف الدولة المصرية شديد الوضوح الرافض مخطط تهجير الفلسطينيين، ودعم قرارات رئيس الجمهورية، والتأكيد على دعم أهالي غزة ورفض الاعتداءات الإسرائيلية.

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إنجازات الماضي وتحديات الحاضر وطموحات المستقبل

فيما نظم حزب مستقبل وطن أمانة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة ندوة تثقيفية بعنوان (إنجازات الماضي وتحديات الحاضر وطموحات المستقبل)، تزامنا مع قرب الاستحقاق الانتخابي الخاص برئاسة الجمهورية.

وقال المهندس إيهاب الهادي، أمين الحزب بالسادس من أكتوبر، إن أمانة التدريب والتثقيف بقيادة دكتور محمد عبدالجواد نظمت ندوة تثقيفية تحدث فيها كل من دكتور عرفان فوزي، الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي والخبير الاقتصادي، والدكتور ماجد أبوتكية، الخبير الاقتصادي وزميل أكاديمية ناصر العسكرية، وقد أدارت الندوة الدكتورة عيشة مصطفى أمين مساعد أمانة التدريب والتثقيف بقسم أكتوبر. 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محافظة أسيوط للانتخابات الرئاسية حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر الاعتداءات الإسرائيلية

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