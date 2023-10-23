الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

احذروا الفتنة بين العرب.. إعلامية توجه رسالة عاجلة لمستخدمى السوشيال ميديا

غزة
غزة

وجهت الإعلامية عزة مصطفى رسالة عاجلة لجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، قائلة: "احذروا الفتنة بين الشعوب العربية".

وأضافت مصطفى، خلال تقديم برنامج "صالة التحرير" المُذاع على قناة "صدى البلد" أنه بعد 7 أكتوبر 2023 انتشرت حسابات كثيرة جدًا على السوشيال ميديا وظهرت فجأة، موضحة أن تلك الحسابات بأسماء عربية مختلفة.

وتابعت: "أسماء تلك الحسابات مصرية وسعودية وإماراتية وعراقية ومن كل الدول العربية، يتحدثون بطريقة ولهجة كل دولة ويتحدثون في الدين والمذاهب الدينية".

عزة مصطفى: حسابات صهيونية بأسماء عربية للتفرقة بين الشعوب العربية 

وأشارت إلى أن تلك الحسابات تتحدث أيضًا في السياسة والعلاقات الدولية بين الشعوب، مؤكدة أن تلك الحسابات إسرائيلية ويهودية متطرفة جدًا ويستخدمون السوشيال ميديا للوقيعة بين الشعوب العربية على المستوى الديني والسياسي والعلاقات الدولية.

وأردفت: "أرجوكم احذروا فتنة العدو الصهيوني ومن يدعمهم لأن هدفهم إحداث الوقيعة بين الشعوب وإضعاف الروح المعنوية بين الشعوب" مؤكدة أن شعار الصهيونية فرق تسد.

السوشيال ميديا حسابات السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي عزة مصطفى صالة التحرير الدول العربية فلسطين

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