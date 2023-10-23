هنا شيحة تعتذر للصحفيين وتحث جمهورها للتبرع لأهل غزة

حرصت الفنانة هنا شيحة على توجيه رسالة اعتذار للصحفيين بسبب عدم ردها عليهم، ورفضها إجراء أى حوار صحفي يخص مسلسلها الأخير “ما تيجي نشوف”، نظرًا للأحداث المؤسفة التي تمر بها فلسطين وأهل غزة.

وحثت “هنا” جمهورها على ضرورة التبرع لأهل غزة من خلال الجمعيات الخيرية والهلال الأحمر، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، كما أعربت عن استيائها وحزنها ومرورها بأزمة نفسية سيئة بسبب ما يفعله الكيان الصهيوني من جرائم بشعة ضد الإنسانية للأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء من أهل غزة.

يشار إلى أن حكاية "ما تيجى نشوف" يشارك في بطولتها هنا شيحة، طارق صبري، إسلام جمال، ملك قورة، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من النجوم، وهى من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

يذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى وإشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.