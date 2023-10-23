الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمشروع السوق الحضاري الجديد

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم، الأعمال والتجهيزات النهائية لمشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط في إطار تنفيذ رؤية الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية، مشيرا إلى أن المشروع يضم إنشاء سوق حضاري متكامل للقضاء على أزمة الباعة الجائلين وتوفير بديل حضاري لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية.

وأكد النائب على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات النهائية للمشروع لبدء تشغيل السوق خلال الفترة القادمة.

كما تفقد النائب أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة العياط، حيث تفقد النائب أعمال وضع طبقة السن بشارعي سعد زغلول والصفتي بمدينة العياط تمهيدا لبدء أعمال الرصف. 

وشدد نائب المحافظ برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته محمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط، والمهندسة هويدا خالد عباس مدير مديرية الإسكان والمرافق ومسؤولي مديرية الطرق وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.

نائب محافظ الجيزة خلال جولته
نائب محافظ الجيزة خلال جولته
نائب محافظ الجيزة خلال جولته
نائب محافظ الجيزة خلال جولته
نائب محافظ الجيزة خلال جولته
نائب محافظ الجيزة خلال جولته
نائب محافظ الجيزة خلال جولته
نائب محافظ الجيزة خلال جولته
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