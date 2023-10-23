الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى العجوزة للمحاكمة

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة العجوزة للمحاكمة الجنائية، وقررت في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واعترف المتهمون الثلاثة بالتنقيب عن الآثار في العجوزة، أمام جهات التحقيق بأن شخص أوهمهم بوجود كنز أثري أسفل العقار الخاص بأحدهم، والذي شهد عملية التنقيب، ما دفعهم لاتخاذ قرار بالحفر.

وأضاف المتهمون، أنهم جهزوا أدوات تستخدم فى الحفر، وبدأوا فى عملية التنقيب، وأحدثوا حفرة عميقة بهدف التنقيب على الآثار.

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"خوفنا نتحبس".. سيدة تروي كواليس وفاة عامل في حفرة تنقيب عن الآثار

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معاينة منزل شهد أعمال تنقيب عن الآثار بإحدى قرى كرداسة

انتداب لجنة من المختصين الأثريين لمعاينة مكان الحفر

وتحفظت الجهات المعنية على العقار الذي شهد عملية الحفر، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب لجنة من المختصين الأثريين لمعاينة مكان الحفر، وبيان احتوائه على آثار من عدمه.

وتم إلقاء القبض على المتهمين الـ 3، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.  

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