إحالة المتهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش للجنايات

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الإثنين، إحالة سائق لمحكمة الجنايات لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بمدينة الشروق.

وكانت طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.

البداية عندما قام سائق بترويج المواد المخدرة وضبطت بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 800 جرام، وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.